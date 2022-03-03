Собчак поставила Венедиктова на место после слов о ее "бегстве" из России

Собчак поставила Венедиктова на место после слов о ее "бегстве" из России
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ведущую крайне возмутила формулировка коллеги

Ксения Собчак резко ответила на заявление главреда московского "Эха" Алексея Венедиктова – тот осмелился указать недавно в соцсетях, что коллега якобы покидает Российскую Федерацию. Спустя некоторое время задетая журналистка прояснила все детали, чтобы ни у кого не было сомнений в отсутствии намерений менять место жительства и паспорт.

Ксения обратилась к Алексею с упреками, указав, что тот не переезжает на постоянное место жительства, если улетает на некоторое время из страны. 

"Я тоже не покидаю Россию", – написала Ксения у себя в телеграм-канале, обратившись к Венедиктову.

В том же сообщении журналистка призвала коллег и общественников проверять информацию в подобном случае и пользоваться непосредственными первоисточниками – о самом главном в своей жизни Ксения и так рассказывает в социальных сетях. А создание паники в текущей ситуации, считает Собчак, просто неуместно.

Еще недавно в Сети прошел слух о том, что журналистка якобы собрала чемоданы и в спешке улетела из России. Ведущая практически сразу же выступила с пояснительной бригадой, заявив, что никуда не бежит – отправилась в долгожданный и давно запланированный отпуск с сыном Платоном. Пообещала наследнику отдых, и теперь летит с ним наконец в теплую страну.

А не так давно стало известно, что российское телевидение покинул популярный путешественник и журналист Дмитрий Комаров – объяснил, что разорвал контракты с коллегами из соседнего государства, поэтому теперь его передача "Мир наизнанку" не будет выходить на телеканале "Пятница".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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