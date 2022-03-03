Ранее супруга режиссера заявила, что не собирается эмигрировать

Светские обозреватели в Телеграм пишут, что в аэропорту Шереметьево замечен муж Ксении Собчак Константин Богомолов. Режиссера якобы видели у гейта в Тель-Авив. Об этом пишет канал "Героиня Татлера".

В Инстаграм режиссера – тишина вот уже четыре дня. Подтверждений слухам об отъезде Богомолова из России пока нет.

Ранее в СМИ распространились слухи о том, что Собчак покидает Россию. Светская львица отправилась в Турцию, прихватив с собой сына Платона. Сама Ксения заявила, что уезжает на время, просто отдохнуть. У ребенка каникулы, нужно где-то развеяться, пояснила звезда. Тогда же она добавила, что ее супруг остается в Москве.

Напомним, что Собчак была среди тех, кто выступил против спецоперации России на Украине. Ее и ряд звезд на днях резко раскритиковал режиссер Никита Михалков, который задался вопросом, почему эти люди "заверещали" именно сейчас.