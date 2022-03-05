Михалков осадил объявившую о его аресте генпрокурора Украины

Михалков осадил объявившую о его аресте генпрокурора Украины
Никита Михалков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер усомнился в адекватности украинских чиновников

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о том, что суд назначил заочный арест режиссеру Никите Михалкову. Его подозревают в том, что он посягнул на территориальную целостность Украины. 

Михалков прокомментировал сложившуюся ситуацию изданию Daily Storm. Он усомнился в том, что чиновница находится в адекватном состоянии, если считает, что российский режиссер может как-то влиять на целостность другого государства. 

"У меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару", – поделился Никита Сергеевич. 

Он также добавил, что объявить в международный розыск художника из чужого государства, который думает не так, как нужно, мог дать только прокурор из фашистской Германии. Режиссер подытожил, что если бы у него был адрес Ирины Венедиктовой, то он поделился бы с ней новым выпуском "Бесогона". Однако Михалков отметил, что это скорее всего ей бы уже не помогло.

Ранее Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, в обращении к российскому режиссеру сообщила о том, что его могут объявить в международный розыск за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Такое решение вынес суд. 

Напомним, что Никита Михалков жестко высказался против звезд, которые призывают остановить Россию спецоперацию по защите Донбасса. 

Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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