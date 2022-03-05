Многодетная мать поделилась результатом в социальных сетях

Алиса Казьмина, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, сделала себе пластическую операцию. Ранее она рассказывала о том, что у нее провалился нос из-за некроза тканей. Казьмина на протяжении долгого времени собирала деньги на пластику, пробыла в клинике, а недавно сообщила, что заболела нейросифилисом.

Теперь в Instagram Алисы Казьминой появились фотографии после пластической операции. Многодетная мать восстановила нос и очень этому рада. Снимок имеется в распоряжении журнала "Телепрограмма".

Журналистка поделилась, что она жива, у нее есть волосы и нос, а также укладка, макияж и живые глаза.

"Впереди у меня вторая пластика. Пусть дети увидят меня с лицом", – подытожила Алиса Казьмина.

Напомним, что у Алисы Казьминой трое детей. Двое из них – Алексей и Алиса – от первого брака, а дочь Есения родилась в союзе с футболистом Андреем Аршавиным.

Ранее психолог рассказал о том, почему Алиса Казьмина ведет себя агрессивно по отношению к сыну и матери. Причиной этому стало аутоиммунное заболевание, с которым бывшая модель борется на протяжении нескольких лет. Из-за него она не общается с матерью и старшим сыном, потому что считает, что они хотят сдать ее в хоспис. Родительница Казьминой утверждает, что не желает дочери ничего плохого.