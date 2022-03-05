"Никого другого больше нет": кто помогает Хакамаде "не съехать с катушек"

"Никого другого больше нет": кто помогает Хакамаде "не съехать с катушек"
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Общественница рассказала о самом важном для нее человеке

Телеведущая, писательница Ирина Хакамада пытается делиться с поклонниками в непростое время своими мыслями по поводу того, как поберечь разум и не поддаться панике от происходящего. Общественница рассказала, что у нее есть весьма серьезный якорь, который позволяет остаться в реальности и трезво оценить происходящее.

Хакамада успела в жизни побывать замужем четырежды. У Ирины двое детей: Даниил, родившийся в 1978 году, и Мария 1997 года рождения. Последняя страдает синдромом Дауна. Хотя писательница длительное время пыталась не акцентировать на дочке внимание, она и не скрывала факт того, что наследница родилась особенной.

Мария, что называется, оказалась под плотным интересом журналистов и репортеров. Однако не растерялась и нашла даже некий вкус в происходящем. Стала вести активную жизнь в социальных сетях и играть в театре.

Для Хакамады дочка – главный стимул в жизни. Именно наследница остается основной причиной, по которой писательница не "съехала с катушек". А менталитет Ирины далек от политики – она вся в мыслях о своем ребенке.

"У меня ребенок с синдромом Дауна и это вечный ребенок при мне. Я должна быть здоровой. Это меня держит в балансе. Я всегда помню, что никого другого больше у Маши нет", – пояснила Хакамада.

И сейчас, уверена общественница,  всем родным и близким нужно сплотиться и проявить друг о друге взаимную заботу.

Осенью прошлого года стало известно, что скончался супруг Ирины, российский бизнесмен Владимир Сиротинский. Сама вдова опубликовала в социальных сетях музыкальный сэт мужа, пояснив подписчикам, что это была его последняя композиция в жизни.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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