Женщина столкнулась с психическими последствиями аутоимунного заболевания

Экс-супруга футболиста ушла из дома с младшими дочками Алисой и Есенией. Женщина считает, что родственники состоят в сговоре и планируют поместить ее в хоспис.



Алиса обижена на мать и сына, хотя ее родительница утверждает, что не заинтересована в конфликте. Она не хочет зла дочери, однако ее расстраивает отказ женщины от общения со старшим наследником.

Психолог Ирина Барбат рассказала изданию "Пятый канал", что бывшая жена футболиста ведет себя агрессивно по отношению к родным из-за аутоимунного заболевания. По словам эксперта, проблемы со здоровьем сильно отразились на психике Казьминой.

Барбат подчеркнула, что так проявляется внутренняя картина болезни – то, какие эмоции человек испытывает по отношению к своему состоянию. Именно это и определяет сегодняшнее поведение знаменитости. Алиса прошла через несколько госпитализаций, тяжелое лечение, изменение внешности.

Психолог предположила, что агрессия Казьминой вызвана защитной реакцией ее психики. Так она избавляется от сильнейших переживаний и тревоги. По мнению эксперта, в этой ситуации негативные чувства выходят наружу и приписываются матери и сыну.

"Состояние сейчас Алисы требует детальной работы клинических психологов и психотерапевтов", – отметила Барбат.

Алиса Казьмина уже несколько лет борется с аутоиммунным заболеванием. У бывшей модели провалился нос и произошел приступ перитонита. После операции ей пришлось проходить реабилитацию и снова учиться ходить.

Экс-супруга фубтолиста осенью покинула дом, принадлежавший свекрови. Тогда она на два месяца пропадала из соцсетей.