На балерину полились потоки грязи

Анастасия Волочкова решила, по всей видимости, разрядить обстановку пикантным контентом на своей странице. В Инстаграм эпатажная танцовщица опубликовала откровенный снимок в нижнем белье и разъярила переживающих нелегкие времена россиян.

На кадре балерина наклонилась к камере и показала, чем одарила ее природа. Часть подписчиков засыпала Волочкову комплиментами и скабрезными предложениями. Других откровенно возмутило подобное фото в то время, как российские военные сражаются на Украине, а страна – под санкциями. Раздраженные россияне высказали все, что накипело.

"Не представляю Майю Плисецкую в нижнем белье с вываливающимися сиськами, говорящую об осуждениях за её сраньё под ёлкой", "Настя, в данный момент сейчас не до Вас и не до Вашего бреда. Вы новости вообще смотрите? В голове одна солома", "Не красива госпожа Волочкова в такое для вас тяжелое время полуголый ленту портить!!!! Стыдно должно быть! Не какой морали" "Фото, этот текст несуразный...Настя, ты нормальная вообще?"

– публично унизили Настю подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Сама Волочкова не стала вступать в полемику с критиками.