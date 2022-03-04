Некоторые расценили публикацию артиста как сигнал о помощи

Cоветский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган вместе с супругой и двумя дочками укатил в конце февраля из России. Семейство облюбовало себе Юрмалу, где собиралось отдохнуть. Правда, за пределами родной страны у артиста появились некоторые проблемы с документами. Эммануил искал помощи, так как ему потребовались в срочном порядке документы, которые он оставил в Москве. Беда же в том, что к тому моменту Европа закрыла для россиян авиасообщение. И спустя несколько дней актер вновь объявился – с довольно странным постом.

После того, как подмогу получить не удалось, Эммануил на пару дней пропал – несколько дней его не было в социальных сетях. Пользователи мучались и гадали, что случилось с артистом. И вот наконец тот дал о себе знать. Правда, оставил довольно странную публикацию – сфотографировал потолок.

Можно предположить, что Виторгана, как давнего ценителя искусства, привлекла люстра сталинского ампира, которую тот сфотографировал. Однако ранее подобных публикаций артист не оставлял – вся лента у него забита фотографиями других селебрити и публикациями со светских мероприятий. Да и никакими объяснениями артист ограничиваться не стал.

Впрочем, нашлись подписчики, которые предположили, что их кумир решил подать какой-то известный ограниченному числу людей знак – мол, оказался за рубежом в довольно незавидном положении.

Ранее мы рассказывали о старшей дочери Виторгана, которая родилась в его браке от Тамары Румянцевой в 1966 году. Ксения до сих пор помнит, как отец ушел из дома – оставил семью и стал строить отношения с актрисой Аллой Балтер.