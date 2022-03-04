Российские звезды возмущены словами артиста

После того, как Россия начала спецоперацию на Донбассе, многие украинские звезды стали негативно отзываться не только о стране, но и русском народе в целом. Среди прочих высказался и певец Макс Барских. В своем обращении он назвал Россию "дырявой" и заявил, что больше никто не захочет выступать в этой стране. Стоит отметить, что сам Барских довольно часто давал здесь концерты.

Российские звезды незамедлительно отреагировали на обвинения певца. Так, Инна Михайлова, супруга Стаса Михайлова, в своем Instagram назвала Барских "недомужчиной и псевдогероем" и напомнила ему, что унижения других не делают его выше.

На заявление украинской звезды довольно эмоционально ответил и рэпер Тимати. Он напомнил исполнителю, что тот довольно часто выступал в России и зарабатывал деньги в этой стране и уточнил у Барских, не перепутал ли он, кто на самом деле является "дырявым". Тимати также заявил, что рано или поздно ситуация подойдет к концу, и тогда при встрече они лично обсудят провокационное заявление певца.

Напомним, что в поддержку России выступили многие звезды российской эстрады. Например, российская рок-певица Юлия Чичерина одобрила операцию России по защите Донбасса. Она поддержала российскую армию и заявила жителям Украины, что они не будут терпеть происходящее так долго, "как терпели это мы".