Звезда поделилась переживаниями с подписчиками

Представители российского шоу-бизнеса продолжают сталкиваться с большим количеством угроз в свой адрес, причем некоторые не высказывались в пользу той или иной стороны касательно спецоперации России на Донбассе. С волной хейта столкнулась и Ольга Бузова.

Телеведущая обычно выкладывает огромное количество сторис в своем Instagram, однако последние дни публикаций в ее блоге совсем мало. Теперь певица наконец-то вернулась в Сеть и сообщила подписчикам об ужасе, который она испытывает последние дни.

"Сколько оскорблений, желания смерти пишут мне, только потому, что я русская…", – поделилась с поклонниками Ольга Бузова.

Она написала, что любит людей и не делит их по национальному признаку. Певица добавила, что она, как и все, переживает за происходящее и не может спокойно спать по ночам. Бузова призналась, что очень скучает по своим поклонникам, но не знает, что сейчас показывать в своем блоге, потому что каждое действие вызывает противоречивые реакции. Девушка подытожила, что продолжает работать, хотя это дается ей сложно, однако кроме нее никто не позаботится о ней самой.

Преданные поклонники поддержали звезду и написали, что ждут от нее публикаций о ее жизни и работе, как и раньше.

Напомним, что недавно ходили слухи о беременности Ольги Бузовой, однако та их опровергла и объяснил причину, по которой набрала вес.