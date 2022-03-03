"Потому что я русская": Бузовой грозят расправой

"Потому что я русская": Бузовой грозят расправой
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда поделилась переживаниями с подписчиками

Представители российского шоу-бизнеса продолжают сталкиваться с большим количеством угроз в свой адрес, причем некоторые не высказывались в пользу той или иной стороны касательно спецоперации России на Донбассе. С волной хейта столкнулась и Ольга Бузова. 

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая обычно выкладывает огромное количество сторис в своем Instagram, однако последние дни публикаций в ее блоге совсем мало. Теперь певица наконец-то вернулась в Сеть и сообщила подписчикам об ужасе, который она испытывает последние дни. 

"Сколько оскорблений, желания смерти пишут мне, только потому, что я русская…", – поделилась с поклонниками Ольга Бузова. 

Она написала, что любит людей и не делит их по национальному признаку. Певица добавила, что она, как и все, переживает за происходящее и не может спокойно спать по ночам. Бузова призналась, что очень скучает по своим поклонникам, но не знает, что сейчас показывать в своем блоге, потому что каждое действие вызывает противоречивые реакции. Девушка подытожила, что продолжает работать, хотя это дается ей сложно, однако кроме нее никто не позаботится о ней самой. 

Преданные поклонники поддержали звезду и написали, что ждут от нее публикаций о ее жизни и работе, как и раньше. 

Напомним, что недавно ходили слухи о беременности Ольги Бузовой, однако та их опровергла и объяснил причину, по которой набрала вес. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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