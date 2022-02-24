Звезда объяснила причину небольшого набора веса

Певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram опровергла слухи о своей предполагаемой беременности. Звезда заявила, что действительно набрала вес, однако этому есть другое объяснение. По словам шоу-вумен, в декабре у нее возникли проблемы с рукой, поэтому ей пришлось пройти курс гормональной терапии.

"Мне две недели кололи гормон (когда были проблемы с рукой). Из-за этого очень поправилась в декабре, когда лежала в больнице", – призналась Бузова.

Артистка отметила, что очень хочет вернуться в форму, поэтому будет прикладывать все усилия и регулярно тренироваться.

Информация о том, что Бузова может быть в положении появилась после того, как ее PR-директор Антон Богославский опубликовал ролик, на котором артистка запечатлена в бикини рядом с бассейном. Обычно звезда отличалась стройностью и подтянутыми формами, однако в ролике был заметен ее округлившийся живот. Пользователи Сети сразу предположили, что певица беременна, так как она уже давно говорила о своей готовности стать матерью.