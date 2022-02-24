Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram опровергла слухи о своей предполагаемой беременности. Звезда заявила, что действительно набрала вес, однако этому есть другое объяснение. По словам шоу-вумен, в декабре у нее возникли проблемы с рукой, поэтому ей пришлось пройти курс гормональной терапии.
"Мне две недели кололи гормон (когда были проблемы с рукой). Из-за этого очень поправилась в декабре, когда лежала в больнице", – призналась Бузова.
Артистка отметила, что очень хочет вернуться в форму, поэтому будет прикладывать все усилия и регулярно тренироваться.
Информация о том, что Бузова может быть в положении появилась после того, как ее PR-директор Антон Богославский опубликовал ролик, на котором артистка запечатлена в бикини рядом с бассейном. Обычно звезда отличалась стройностью и подтянутыми формами, однако в ролике был заметен ее округлившийся живот. Пользователи Сети сразу предположили, что певица беременна, так как она уже давно говорила о своей готовности стать матерью.
Российские военные в первый день спецоперации уничтожили четыре турецких "Байрактара"
В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины