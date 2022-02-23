В Сеть слили фото Бузовой в купальнике - народ в шоке

В Сеть слили фото Бузовой в купальнике - народ в шоке
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие заподозрили, что звезда ждет ребенка

Ольга Бузова вместе со своим пиар-директором Антоном Богославским находится на съемках шоу в Африке. В свободное от работы время звезда отдыхает у бассейна. Случайная публикация Ольги в купальнике на страничке ее менеджера в соцсетях взбудоражила публику – многие заподозрили, что звезда находится в положении. 

Богославский показал видео, как он вместе с артисткой отдыхает во дворе виллы. Он лежит на шезлонге, а Бузова смотрит в телефон возле бассейна. При этом на кадрах отчетливо виден округлившийся живот знаменитости.

Фото: instagram.com/anton_bo

К слову на последних публикациях на своей странице Ольга предпочитает не показывать изменения своей фигуры, скрывая все от публики под мешковатой одеждой или фотографируясь в определенных позах. 

Поклонники Бузовой подозревают, что звезда ждет ребенка, но пока не спешит афишировать новость. Как пишет издание Paparazzi, некоторые полагают, что она находится примерно на седьмом месяце беременности, судя по размеру живота. 

Однако другая часть аудитории считает, что знаменитость просто немного расслабилась из-за отдыха: набрала вес, а Богославский подловил ее в момент, когда она стояла в расслабленной позе.

Ранее Ольга показывала поклонникам фото, на котором есть пиццу. 

Источник: Instagram
Роман ИГНАТОВ
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