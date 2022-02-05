"Кормилицу демонстрирует": Бузову обругали за пиццу между ногами и оголившийся бюст

"Кормилицу демонстрирует": Бузову обругали за пиццу между ногами и оголившийся бюст
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Rogulin/www.globallookpress.com
Звезду сравнили с "новой Волочковой"

Ведущая Ольга Бузова сейчас пробует свои силы в телевизионном проекте "Звезды в Африке". А в перерывах выкладывает фотографии в бикини, которыми теперь пестрит ее многомиллионный профиль в Instagram. Другой вопрос заключается в том, насколько удачна сделанная автором подборка фото – так, фолловеров возмутила недавняя публикация Ольги.

Звезда решила немного перекусить пиццей и сфотографировала еду. Однако у Бузовой не все так просто: она разместилась на лежаке с тарелкой пиццы, которую положила между своих ног. И будто случайно выбрала себе лифчик куда меньшего размера, чем необходимо – ткань едва прикрывает интимные части тела. Весьма откровенное зрелище: звездная грудь чуть ли не выпрыгивает из купальника. 

Сама ведущая, кажется, была настроена кокетливо. Спросила у поклонников, чем те сегодня обедали. Многие сочли публикацию портящей аппетит, о чем прямо сообщили звезде. И в комментариях стали стыдить Бузову за снимок.

"Кормилицу демонстрирует", "Готовится к выходу новая Волочкова", "Реально можно, чтобы купальник так сидел на груди? Если честно, смотрится ужасно", "Зачем такие фото? Просто зачем? Ты же самодостаточная женщина. Выглядит как "последний шанс", "После таких фото больше пиццу не ем", "Оль, еще задней частью тела повернись к еде", "Грудь от этого не кажется больше", "Без обид, но слегка отвратное фото. Как будто не ртом собралась есть", – пишут раздосадованные фолловеры.

А недавно в Сети появилось видео, на котором Ольга отбивается от поклонника, попросившего у нее фото.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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