Звезду эстрады закидали оскорблениями

После того, как стало известно о начале спецоперации по защите Донбасса, многие звезды российской эстрады заняли гражданскую позицию и высказались в поддержку России. Однако представители другого лагеря отреагировали на подобные заявления весьма агрессивно и слили в Сеть номера звезд.

В подобной ситуации оказался и сын Олега Газманова. Из-за этого на его номер и в его социальные сети стало поступать огромное количество угроз, фотографий и видео. Об этом Родион Газманов рассказал подписчикам в своем Instagram.

"Ну что, пишу вам "из горящего танка", – так начал свое обращение певец.

Он написал, что хочет поставить вместо гудков на телефон гимн России, чтобы каждый недоброжелатель слышал его, когда звонит с угрозами. Более того, Газманов предупредил, что все угрозы записаны, и если ситуация повториться, он будет выяснять, кто конкретно этим занимается.

Певец также сообщил, что с подобными сообщениями столкнулись не только артисты, но и обычные люди – рассылки являются массовыми. Родион Газманов призвал аудиторию не опускаться до ненависти и оскорблений и соблюдать спокойствие и вежливость, даже если кто-то столкнется с подобными угрозами.

Напомним, что другие звезды российской эстрады также столкнулись с подобной проблемой. Так, в сеть слили номера Николая Баскова и Тины Канделаки после того, как они выступили в поддержку России.