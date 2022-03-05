Певицу заметили в одном из столичных аэропортов

Алла Пугачева улетела из России вместе с детьми. Об этом сообщают анонимные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Как пишет канал "Патриаршие", знаменитость уехала за рубеж еще 28 февраля через Внуково-3. Ее вместе с Лизой и Гарри видел один из пассажиров, направляющийся в Англию.

Куда именно артистка отправилась не указывается. По сообщениям СМИ, несколько лет назад Пугачева и Галкин купили элитную квартиру на Кипре. Благодаря недвижимости у звезд имеется вид на жительство в Европе. В прошлом году они закончили там ремонт.

Напомним, ранее Максим Галкин попал в скандал после того, как в социальных сетях высказался о спецоперации России на Украине. Сперва федеральные каналы прекратили показ рекламы с юмористом, затем его концерт в Архангельске отменили. После артист перестал выходить на связь с подписчиками – в его блоге после всего не появилось ни одной записи.

Ситуацию с военным кризисом на Украине и словами Галкина осложняет и сделанная на странице Пугачевой 23 февраля публикация. Певица показала, как во время праздника дети ползают по спортивному мату с гранатами – цвет инвентаря был как у украинского флага. Рано утром, 24 февраля, Владимир Путин объявил о начале военной компании.