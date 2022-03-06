Пугачева и Галкин после побега получили удар от российского ТВ

Пугачева и Галкин после побега получили удар от российского ТВ
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезд начинают лишать заработка в стране

После скандала вокруг высказывания Максима Галкина о спецоперации России на Украине, звездному семейству пришлось спешно покинуть территорию страны. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы, которые застали Пугачеву во Внуково-3 вместе с детьми. 

Юморист стал "под запретом" после того, как призвал приостановить российскую военную компанию. Федеральные каналы начали отказываться от рекламы с его участием, а концерты в регионах отменяться – зрители не хотят идти на его выступления и сдают билеты. 

Пугачева, которая по поводу спецоперации не высказывалась открыто, тоже получила удар от российского телевидения, несмотря на то, что там в последнее время практически не появлялась. 

Телеканал RU.TV объявил, что собирается прекратить сотрудничество с артистами, которые допустили резкие высказывания в адрес российско-украинского конфликта. В их ряды попали Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Настя, MONATIK, Надежда Дорофеева, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, группы "2Маши", "Аквариум" и семейство Пугачева-Галкин. При этом в опубликованном посте в Instagram было указано, что мера касается украинских звезд. 

Тем не менее, позже текст сообщения был отредактирован – имена Аллы Пугачевой и Максима Галкина стерли. Оригинальный скрин остался в распоряжении издания "Телепрограмма". 

Где именно сейчас находится звездное семейство – неизвестно. У артистов есть собственные апартаменты на Кипре. Также они могли отправиться к дочери певицы Кристине Орбакайте, которая вместе с семьей живет в США. Знакомые рассказывать, где именно находятся звезды категорически отказываются

Источник: Instagram
Роман ИГНАТОВ
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