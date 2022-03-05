"Не уполномочена": подруга отказалась раскрывать местонахождение Пугачевой

"Не уполномочена": подруга отказалась раскрывать местонахождение Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женщина заявила, что не собирается выдавать близкого человека

Российская бизневумен, художница Алина Редель отреагировала на недавние слухи о том, что звезда российской сцены Алла Пугачева якобы вместе с детьми покинула страну на прайвет-джете, спасаясь от всех негативных последствий для страны на фоне спецоперации российских войск на Украине. Близкая подруга певицы заявила, что не считает себя "уполномоченным" на подобные комментарии лицом.

Редель сообщила, что с ее стороны комментировать такие случаи было бы натуральным нарушением этики. Давать детали она отказалась, пишет РИА ФАН.

"Ой, да ладно. Я не буду это комментировать, я не уполномочена", – ответила Редель на просьбу журналистов дать комментарий.

Не знает ничего о местонахождении Аллы и ее концертный директор Елена Чупракова – менеджер заявила, что актуальными данными на этот счет просто не располагает.

Напомним, ранее в СМИ поползли слухи, что Примадонна якобы захватила детей, села в самолет и улетела в теплые края. От самой Аллы комментарии получить никому не удалось – подтверждения о ее "бегстве" в настоящее время отсутствуют. По некоторым данным, Пугачева покинула Россию еще 28 февраля и вылетела через Внуково-3. Знаменитость будто бы заметил один из пассажиров, который летел в Великобританию.

Остается только догадываться, где находится Примадонна. По информации медиа, несколько лет назад вместе с мужем Максимом Галкиным она приобрела на Кипре элитную недвижимость, с помощью которой получила с возлюбленным вид на жительство в Европе. А не так давно Алла с Максимом только недавно закончили ремонтировать там дом.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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