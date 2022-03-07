Продюсер готов рассмотреть предложение

Андрей Разин подогрел слухи об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина с детьми из России. В соцсетях продюсер намекнул, что знаменитый замок в деревне замок выставили на продажу. И он даже готов его приобрести. В благих целях.

"Межрегиональная молодежная общественная организация "Творческий центр "Солнечный круг", президентом которой я являюсь, готова рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь",

– написал Разин на своей странице в Инстаграм.

Судя по словам продюсера, он либо обладает какой-то информацией, либо решил пошутить.

Разин заявил, что если Галкин согласится продать ему замок, там разместят детей-сирот, которые обучаются IT-технологиям и ведению соцсетей.

В комментариях развернулось бурное обсуждение.

"Это лучшая новость за сегодня!!! Андрей, отличная идея", "Самые ярые патриоты бегут из страны", "Великолепная идея. Обеими руками "за", -

пишут комментаторы.

Сам Галкин на предложение Разина пока никак не отреагировал. На странице юмориста – затишье. Он больше не делится в сторис семейным бытом. Лишь накануне он опубликовал пост, где лаконично поздравил россиян с Прощеным воскресеньем.

Напомним, в последние несколько дней начали распространяться слухи, что Пугачева с семейством покинула Россию. Где находится Примадонна с мужем и детьми, неизвестно.