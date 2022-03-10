Звезде не понравилось, что кто-то так ликует из-за ее вылета из России

Протоиерей Андрей Ткачев возликовал, узнав об отъезде Аллы Пугачевой – священнослужитель стал благодарить Господа за то, что тот, на его взгляд, решил выпроводить Примадонну из России. В своем видеообращении Ткачев заявил, что теперь даже воздух стал чище.

Самой Алле сильно не понравилось выступление протоиерея – она уже успела выступить с видеообращением и предупредила Ткачева, чтобы тот не сильно радовался. Мол, скоро вернется и попросит объясниться за свои слова.

"Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя", – ответила Примадонна на своей странице в социальных сетях, обвинив священнослушителя в богохульстве.

Примадонну поддержал ее супруг Максим Галкин – он опубликовал ответную реакцию Аллы у себя в "сториз". А в комментариях верные поклонники поддержали звезду – мол, та точно заслужила отдых, а ее ответный выпад был совершенно справедлив. Иными словами, взяла и красиво "уделала".

Ходят слухи, что Пугачева вместе с Максимом отчалила в Израиль, где у семейства имеется недвижимость. А до этого звезду отечественной эстрады видели только в аэропорту Внуково-3. Хотя в последние недели исполнительница не выступает с обращениями к поклонникам и редко дает о себе знать в Интернете – даже не выступила и не вышла на 8 марта, хотя обычно каждый год следовала этой традиции.

А до этого музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что особняк в деревне Грязь, принадлежащий Алле и Максиму, давно пора изъять в пользу государства. Мужчина уверен, что там можно устроить интернат или детский дом – владеть таким богатством в текущих условиях просто неприлично.