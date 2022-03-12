Вернется ли Пугачева в Россию: ответ дал друг Примадонны

Вернется ли Пугачева в Россию: ответ дал друг Примадонны
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Художник высказался об отъезде звезды за рубеж

СМИ продолжают обсуждать череду внеплановых отпусков российских артистов. Звезды друг за другом начали покидать Россию после начала спецоперации. При этом каждый подчеркивает, что ни о какой эмиграции речи нет – уезжают отдохнуть, подлечиться, и прочее, и прочее. Пожалуй, активнее всего обсуждается отъезд из России Аллы Пугачевой. Каникулы Примадонны обрастают слухами. Так, недавно в соцсетях мелькала новость, что замок Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина якобы выставили на продажу. Точки над i расставил давний друг семейства.

Художник Никас Сафронов прокомментировал отъезд певицы. Напомним, ранее она сама выступила с обращением к поклонникам и заверила, что уехала в Израиль отдохнуть и поправить здоровье. Сафронов уверен, что об эмиграции Пугачевой даже заикаться не стоит. За годы на сцене Алла Борисовна заслужила доверие публики, заявил он. Поэтому не нужно подозревать ее в отсутствии патриотизма. Художник не сомневается, что Примадонна вернется в родную страну.

"…родина у нее всегда была одна – Россия. Отдохнет и вернется домой с новыми эмоциями и силами", – отрезал Сафронов.

Раз Пугачева сказала, что отправилась в отпуск, значит, так оно и есть, заверил журналистов приятель звезды.

Источник: КП ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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