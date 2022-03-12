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СМИ продолжают обсуждать череду внеплановых отпусков российских
артистов. Звезды друг за другом начали покидать Россию после начала
спецоперации. При этом каждый подчеркивает, что ни о какой эмиграции речи нет –
уезжают отдохнуть, подлечиться, и прочее, и прочее. Пожалуй, активнее всего
обсуждается отъезд из России Аллы Пугачевой. Каникулы Примадонны обрастают
слухами. Так, недавно в соцсетях мелькала новость, что замок Пугачевой и ее
супруга, юмориста Максима Галкина якобы выставили на продажу. Точки над i расставил давний друг
семейства.
Художник Никас Сафронов прокомментировал отъезд певицы. Напомним, ранее она сама выступила с обращением к поклонникам и заверила, что уехала в Израиль отдохнуть и поправить здоровье. Сафронов уверен, что об эмиграции Пугачевой даже заикаться не стоит. За годы на сцене Алла Борисовна заслужила доверие публики, заявил он. Поэтому не нужно подозревать ее в отсутствии патриотизма. Художник не сомневается, что Примадонна вернется в родную страну.
"…родина у нее всегда была одна – Россия. Отдохнет и вернется домой с новыми эмоциями и силами", – отрезал Сафронов.
Раз Пугачева сказала, что отправилась в отпуск, значит, так оно и есть, заверил журналистов приятель звезды.
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