Каникулы закончились: дети бежавшей из России Пугачевой не вернулись в школу

Каникулы закончились: дети бежавшей из России Пугачевой не вернулись в школу
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Примадонна не спешит возвращаться домой с наследниками, а занятия уже идут по учебному плану

В начале марта королева российской эстрады Алла Пугачева покинула с мужем и детьми Россию, отправившись в Израиль. Примадонна собрала вещи и улетела, как объяснила сама, поправлять собственное здоровье. Подмосковный замок семейства в деревне Грязь ныне пустует. Алла же сообщила, что дело не только в ней – Лизе и Гарри Галкиным, к примеру, она решила устроить отдых, ведь у детей каникулы.

Однако оказалось, что никаких школьных каникул у детей нет. Отпуск, может быть, действительно был запланирован, но в учебном учреждении, куда ходят наследники Аллы и Максима, никто ничего не знал ни о каких каникулах. Лиза и Гарри учатся в элитной гимназии. У детей занятия возобновились еще 14 марта, а руководство понятия не имеет, когда эти ученики вернутся в стены заведения и сядут за парту.

"Каникулы были, сегодня вышли дети. Каникулы никак не зависят от текущей ситуации в мире, есть определенный график", – сообщили в  учебном заведении.

Сама Примадонна, кстати, не так давно рассказала о недугах, которые решила вылечить в Израиле. После слухов о миграции звезда вышла на связь с поклонниками, сообщив, что поправляет подорванное здоровье. Оказалось, что пять лет назад там же певица лечила своей диабет. После курса лекарственных препаратов она заметно похудела. Лечила исполнительница народных хитов и больные ноги, а еще сосуды. Там же ей проводили операцию на сердце. Тогда звезда признавалась, что ей тяжело дышать и ходить. Пугачева не отрицает, что с возрастом проблем с организмом стало еще больше, и из-за этого началось больше сбоев.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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