Звездные родители всячески старались скрыть данную информацию

Слухи о том, что у наследников Пугачевой и Галкина, Лизы и Гарри, есть гражданство другой страны, ходили давно. На днях юрист пары Семен Погосян окончательно подтвердил данную информацию. Звездные дети действительно имеют гражданство Кипра.

По словам адвоката, сначала гражданами данной страны стали родители за купленную там недвижимость, а спустя месяц-полтора и сами близнецы. Данное приобретение обошлось Пугачевой и Галкину примерно в два миллиона евро.

Сама пара данную информацию всячески отрицала. Слухи о том, что знаменитости приобрели имущество на Кипре, появились еще несколько лет назад, но лишь сейчас выяснилось, что они не беспочвенны. Инфоповод снова стал актуальным в связи с тем, что Пугачева и Галкин вместе с детьми недавно уехали за границу.

После того, как Россия начала спецоперацию на Донбассе, звездная пара улетела в Израиль. Все сразу заговорили об их эмиграции, хотя сама Алла Борисовна слухи опровергла и заявила, что уехала на отдых и лечение. Данную информацию подтвердил и ее друг Никас Сафронов, который призвал верить словам певицы.

Так или иначе, разговоры вокруг семьи Примадонны не утихают. Более того, без их участия начали решать судьбу замка в деревне Грязь, который после отъезда Пугачевой и Галкина опустел.