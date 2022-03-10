Подобная роскошь непозволительна - особенно сейчас, уверен Сергей

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина, покинувших Россию, давно пора изъять в государственную пользу. Мужчина полагает, что особняк в деревне Грязь можно забрать у нынешних собственников и превратить этот объект в нечто более полезное.

Соседов предложил рассмотреть идею детского дома или интерната в особняке Примадонны и ее супруга – уверяет, что сам таким бы образом и поступил на месте властей.

"Выгнал бы оттуда Пугачеву с Галкиным и пристоил бы туда несчастных и обездоленных детей. Уже высказывал такую мысль раньше", – заявил Соседов в интервью журналистам.

Таким образом Соседов прокомментировал недавнее заявление продюсера Андрея Разина, который высказал готовность выкупить замок для своей творческой молодежной организации "Солнечный круг". Музыкальный продюсер напомнил, что идея Разина не открывает Америку – подобная мысль уже давно закрадывается в голову многим. Ведь найдутся немало общественников, которые справедливо укажут, что для двоих человек такой огромный замок точно не нужен. Учитывая, как непросто живут люди, "жировать" совершенно беспардонно.

"Непозволительно и неприлично иметь такой замок", – заявил Соседов.

Напомним, звездная пара вместе с детьми, по некоторым данным, вылетела из России в скором времени после объявления о начале спецоперации на Украине. По крайней мере, некоторые очевидцы сообщали о том, что застали Примадонну с наследниками во Внуково-3. Галкин оскандалился после критики спецоперации, которую призвал отменить. Федеральное телевидение расторгло с ним все рекламные контракты, а по стране начали отменять концерты с шоуменом. Пугачева, хранящая и по сей день молчание, тоже получила удар от ТВ, хотя там последнее время и не появлялась.