Стоит заброшенным: что стало с замком Пугачевой и Галкина после отъезда из России

Стоит заброшенным: что стало с замком Пугачевой и Галкина после отъезда из России
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рядом с особняком теперь нет ни души

После того, как Россия начала проводить спецоперацию на Донбассе, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули страну. В связи с этим пошли слухи, что семья переехала в Израиль на постоянное место жительства. Примадонна данную информацию опровергла и сообщила, что поездка осуществляется с целью отдыха и лечения, однако ее словам поверили не все. Более того, состояние жилья звездной пары также наводит поклонников на разные мысли. 

Дело в том, что журналисты телеканала НТВ решили проверить, что сейчас происходит с особняком в деревне Грязь. Оказывается, замок теперь заброшен: свет горит лишь в одном окне, а людей рядом с жилищем и вовсе нет. При этом раньше на территории участка всегда находилось большое количество персонала. 

Ранее по поводу особняка Галкина и Пугачевой неоднозначное заявление сделал Андрей Разин. В социальных сетях он написал, что его организация готова рассмотреть предложение юмориста о продаже замка. Шутка это или нет, неясно, так как сам Галкин никак не отреагировал на слова продюсера. 

Накануне комментарий о местонахождении звездной пары дал Никас Сафронов, который является другом их семейства. Он с уверенностью сказал, Примадонна вернется в Россию, как только отдохнет. По его словам, стоит верить заявлению самой Пугачевой. 

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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