"Мне трудно дышать": какие недуги лечит Пугачева в Израиле

"Мне трудно дышать": какие недуги лечит Пугачева в Израиле
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певицу беспокоят разные проблемы со здоровьем

Новости вокруг Аллы Пугачевой не утихают последние несколько недель. Дело в том, что певица с семьей улетела в Израиль. Многие заподозрили ее в эмиграции, однако сама Примадонна слухи опровергла. Пугачева заявила, что поехала на отдых и лечение. 

Теперь поклонники задаются вопросом, какие недуги пытается исцелить певица. Оказывается, у нее немало проблем со здоровьем. Пять лет назад в Израиле Примадонна лечила диабет. После специальных таблеток от этой болезни ей удалось заметно похудеть. Кроме того, артистка сообщала о проблемах с ногами. 

Слабым место Пугачевой являются и сосуды. Еще в 2010 году она перенесла операцию на сердце, однако два года назад вмешательство необходимо было повторить из-за повторных проблем. 

"Мне трудно дышать, трудно ходить", – с грустью признавалась певица.

Она не отрицает, что в ее возрасте организм начинает давать сбой, и из-за этого у нее достаточно проблем со здоровьем. 

Однако все может быть не так печально. Дело в том, что в Израиле Пугачева любит делать и косметические процедуры. Она рассказывала о витаминах, которые смешивает с кремом и накладывает на шею и лицо. Как можно заметить, поводов наведаться в другую страну для лечения и различных процедур у Примадонны действительно хватает. 

Напомним, что обществу не дает покоя не только личность Пугачевой, но и ее жилье. Так, недавно риэлторы попытались оценить возможную стоимость роскошного особняка в деревне Грязь. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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