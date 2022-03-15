Дороже только поместье Киркорова

Некоторое время назад Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным покинула Россию – по неподтвержденным данным, звездная пара поправляет здоровье и отдыхает с детьми в Израиле. Тем временем риэлторы попытались оценить примерную стоимость замка популярного семейства в деревне Грязь.

Особняк Аллы Борисовны и ее мужа – здание площадью в 2,3 тысячи квадратов. Сам дворец находится на земельном участке в один гектар. Риэлторы считают, что минимальная стоимость такой постройки – от десяти миллионов долларов. Если сделать перерасчет на текущий курс, то получится больше одного миллиарда рублей.

В замке есть все для комфортной и роскошной жизни: семейный кинотеатр, бассейн, подземный гараж и куча произведений искусства, которые так радуют глаз обитателям дома. Но и на этом не все: в шестиэтажном здании имеется даже амфитеатр. Ежемесячное обслуживание особняка обходится примерно в восемь тысяч долларов.

По некоторым данным, внук Примадонны Никита Пресняков живет в квартире с четырьмя комнатами – бабуля сделала любимому наследнику очень хороший подарок по случаю свадьбы. А бывший супруг Аллы Филипп Киркоров проживает в еще более дорогостоящем доме, чем у его экс-возлюбленной – поместье короля российской эстрады оценивается в 12 миллионов долларов.

Дешевле только особняк Насти Волочковой – он стоит 120 миллионов рублей.

Напомним, из-за отъезда в Израиль пара попала под шквал критики со стороны некоторых известных персон и общественников. Священнослужитель Андрей Ткачев, однако, заявил, что ждал долгие годы отъезда Пугачевой из России – та в ответ записала видеообращение и назвала священника богохульником, пообещав наведаться в его храм. А Андрей Разин предложил конфисковать у Примадонны замок и сделать в нем приют для одаренных детей.