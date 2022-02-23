"Не смешно": в Незалежной взбесились из-за ползающих по украинскому флагу детей Пугачевой

"Не смешно": в Незалежной взбесились из-за ползающих по украинскому флагу детей Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
В руках наследники Примадонны держали муляжи гранат

В День защитника Отечества Алла Пугачева выложила ролик с Лизой и Гарри. На кадрах – спортивное соревнование в школе. Судя по всему, это было военно-патриотическое мероприятие: дети передвигались ползком по матам, держа в руках муляжи гранат. Ребятня не выглядела напуганной или недовольной – дети с азартом продвигались к цели.

"Будь готов! Всегда готов!" – лаконично подписала видео Примадонна.

На пост Пугачевой от ряда пользователей последовала бурная реакция. Пока одни умилялись и поздравляли друг друга с праздником, другие разглядывали цвета матов и ужасались муляжам гранат. Некоторых пользователей с Украины ролик взбесил.

"А нам, украинцам, к сожалению не весело и не смешно..." "Может это и смешно, но не сегодня. (" "К захвату новых земель готовитесь?"

– ядовито написали комментаторы.

Дошло до того, что некоторые разглядели оскорбление даже в цветах матов – они были желто-синими.

"Цвет матов 🇺🇦🇺🇦🇺🇦", "А почему они ползут по украинскому флагу?"

– возмутились пользователи.

Впрочем, другие попытались перевести все в шутку и указать на позитивный подтекст.

"Мне кажется, пост с неким намеком в поддержку Украины! Будь готов"

Отметился под видео и актер Евгений Миронов. Он присоединился к лагерю осуждающих.

"Жутковато смотрится", – написал он.

Сама Пугачева в полемику с комментаторами вступать не стала.

Ранее Кристина Орбакайте показала, как скромно завтракает ее звездная мама.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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