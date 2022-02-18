На тарелке Примадонны лежала лишь клубничка

Последние годы Алла Пугачева ведет спокойную жизнь, занимаясь семьей и собой. Поклонники отмечают, что внешность Примадонны после ухода со сцены стала только лучше. Певица часто демонстрирует публике свою стройную фигуру, и подписчикам остается лишь гадать, с помощью каких диет Пугачева добилась подобных результатов. Тайну приоткрыла старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

Певица приехала в гости к матери вместе со своим сыном Дени. Семья проводила время вместе, а наутро Орбакайте в своем Instagram показала роскошный завтрак от гостеприимных хозяев. На столе Пугачевой стояло большое количество блюд, среди которых была каша, овощи, бутерброды с черной икрой, различные сыры, молочные продукты, а также свежие ягоды. Несмотря на такое изобилие еды и богатство выбора, Пугачева положила себе в тарелку лишь одну клубничку, украсив ее сверху взбитыми сливками.

Увидев тарелку матери, Орбакайте пошутила, что так питаются легенды. На что Пугачева также в шутку ответила, что ей "не дают калорий". Действительно ли Примадонна питается так, неизвестно, однако она стала очень стройной, благодаря чему обновила гардероб и стала выглядеть намного моложе своих лет.

Напомним, что Алла Пугачева уже долгое время счастлива в браке с Максимом Галкиным. Супруги часто делятся кадрами совместной жизни из их замка. Так, недавно телеведущий опубликовал видео, на котором можно увидеть шикарный интерьер их жилища.