Максим Галкин показал роскошную гостиную в их с Аллой Пугачевой замке

Трон и гигантский камин: Галкин показал роскошную гостиную в их с Пугачевой замке
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Зал напоминает царские палаты

Юморист и телеведущий Максим Галкин показал на своей странице в Instagram видео, записанное в его особняке в деревне Грязь, где он живет с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми Гарри и Лизой.

45-летний шоумен построил для семьи настоящий замок с роскошными интерьерами. На кадрах семья распаковывает подарок, который внук певицы Денни Байсаров преподнес звездной бабушке. Он решил порадовать ее большим двусторонним портретом, на котором молодая Алла Борисовна запечатлена в костюме с черным галстуком.

Интерьеры гостиной приковывают все внимание. Она разделена на зону отдыха и зону для обеда. На входе в релакс-пространство стоят колонны внушительных размеров, украшенные лепниной. В зале есть гигантский камин, рядом с которым стоит шикарное кресло, напоминающее трон. На столах, застеленных светлыми узорчатыми скатертями, красуются высокие золотистые подсвечники. Стены просторной гостиной украшает множество картин в шикарных рамах. Супруги любят принимать гостей в этом помещении.

Ранее стало известно, в какую сумму звездным супругам обошлось строительство шестиэтажного замка. Семейная обитель Галкина и Пугачевой с высокой башней с открытой смотровой площадкой выполнен в духе средневековья. 

Дом площадью в 3 тысячи квадратных метров оборудован лифтом, подземной парковкой, а также спа-центром с джакузи и бассейном.  Просторная приусадебная территория с оранжереей, зимним садом и домиками для работников замка ограждена высоким забором. 

Максим Галкин не раз признавался, что строительство замка было его детской мечтой. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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