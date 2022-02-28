Знаменитость раскритиковали за то, что она не отказалась от отпуска

Ксения Бородина не стала отменять отдых, который давно запланировала. Телеведущая уверена, что даже тяжелая политическая ситуация не должна влиять на ее повседневную жизнь.Она планировала сделать себе подарок перед днем рождения. 38-летняя знаменитость хотела провести долгожданный отпуск с детьми в Арабских Эмиратах.

Подписчики Ксении предполагали, что она откажется от перелета на фоне событий последних дней, однако звезда не захотела лишать себя отдыха.

Она подчеркнула, что не собирается оправдываться из-за этой ситуации. Она давно планировала отпуск с дочками, и они также очень ждали каникул. Бородина отметила, что в Instagram не будет высказываться о политике. Телеведущая попросила отвлечь ее от тяжелых мыслей добрыми сообщениями.

Ксения также показала сборы и кадры из самолета – звезда летела в бизнес-классе. Знаменитость прилетела в Дубай на две недели. Мнения ее подписчиков на этот счет разделились. Многие с пониманием отнеслись к желанию Ксении отвлечься и не поддаваться панике. Другая часть обвинила звезду в равнодушии и лицемерии.

"А молча нельзя улететь? Надо всему миру это рассказать?", "Во время войны повыставляйте веселые сторис, чтоб нам всем легче стало, жесть", "Вы летите отдыхать в 105 раз, даже не понимая, что происходит в стране, а мы вас должны ещё и отвлекать", "Классно, когда есть возможность сбежать", – пишут разгневанные комментаторы.

На день рождения младшей дочери Бородина преподнесла наследнице дорогой подарок. В декабре маленькой Теоне исполнилось 6 лет, и звездная мама решила порадовать малышку новеньким iPhone последней модели.

Ксения украсила квартиру яркими воздушными шариками и живыми цветами. Телеведущая также позаботилась о торте для именинницы – он был украшен съедобной кукольной фигуркой.