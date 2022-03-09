Обед за 45 тысяч: россияне с юмором восприняли новость о закрытии McDonald's

Обед за 45 тысяч: россияне с юмором восприняли новость о закрытии McDonald's
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Сеть ресторанов быстрого питания временно уходит с рынка

Из-за санкций, введенных США и Евросоюзом против нашей страны, многие западные компании отказались работать в России. О временном закрытии своих ресторанов также объявила всемирно известная сеть быстрого питания McDonald's. Впрочем, простые граждане восприняли эту новость с юмором.

После того как стало известно, что компания уходит с отечественного рынка, россияне поспешили в "МакДак", чтобы на прощание насладиться любимыми бургерами и картошкой фри. Самые предприимчивые граждане решили слегка заработать на антироссийской истерии Запада и начали продавать фастфуд через Интернет.

По данным "Пятого канала", на сетевой торговой площадке "Авито" уже появилось предложения купить "прощальный обед" из "Макдональдса". Владелец продуктового набора оценил свой лот в 45 тысяч рублей. Он с иронией призвал покупателей поспешить, пока еда еще горячая. Заказ был сделан во вторник, 8 марта.

Когда рестораны сети McDonald's заработают вновь, оценить трудно, однако в компании заявили о временном закрытии. При этом российские сотрудники продолжат получать зарплату, пока "Мак" не будет функционировать.

Ознакомиться со списком западных компаний, покинувших России на фоне санкций, можно в специальном материале "Утра".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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