Какие компании ушли из России: некоторые частично сохранят производство

Полностью оставить российский рынок конкурентам готовы не все

Зарубежные компании одна за другой объявляют о решении присоединиться к антироссийским санкциям и прекратить работу в России. Вот только подходят они к этому вопросу по-разному: кто-то заявляет о полной, хоть и "временной" блокировке, кто-то предпочитает сохранить налаженный бизнес внутри РФ.

Фаст-фуд

McDonald's объявил о закрытии своих ресторанов в России вечером 8 марта. При этом в компании сообщили, что продолжат платить зарплату сотрудникам. С какого времени решение вступает в силу, не сообщалось. В среду, 9 марта, купить гамбургер и картошку из "МакДака" можно было спокойно по всей стране, в том числе в центре Москвы на Пушкинской площади, передает телеканал "360".

KFC и Pizza Hut предупредили, что сворачивают инвестиционную деятельность в России. Это означает, что они не будут открывать новые точки. Те, что есть, продолжают работать.

Главный конкурент "Макдональдса" Burger King ни о каких ограничениях не сообщал.

Американская сеть кофеен Starbucks предупредила о "приостановке" бизнеса в России.

Соцсети, музыка, кино

Стриминговая платформа Netflix сообщила о приостановке работы в РФ. Клиенты смогут пользоваться сервисами до конца срока подписки. Оформить новую подписку нельзя.

Ранее аналогичные заявления сделала Spotify. Однако 8 марта многие пользователи в России столкнулись с тем, что их "выкинуло" из сервиса, а залогиниться вновь уже не получилось.

TikTok предупредил о временном запрете на публикацию новых видеороликов в РФ. Но связано это не с санкциями, а с новым законом о фейках – администрация соцсети хочет разобраться, как правильно действовать, чтобы не нарваться на штраф.

Instagram закрыл возможность просматривать подписки и пользователей из России и Украины.

Приложения для знакомств Bumble и Badoo будут недоступны для россиян.

Одежда и обувь

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas объявил о прекращении работы магазинов в РФ "до особого распоряжения". Зарплату сотрудникам продолжат платить. Ранее закрылись Nike и Puma. Амбассадор последней не поддержал такое политическое решение и сам хлопнул дверью.

Британская Mothercare, специализирующаяся на производстве товаров для детей, закрывает магазины и онлайн-продажи в РФ.

Еда и напитки

Coca-Cola приостанавливает бизнес в России.

PepsiCo не будет продавать в РФ газировку, но производство детского питания и молочной продукции не останавливается.

Производство и продажу пива в России останавливает Heineken. Но – речь только о пиве под собственной маркой. Производственные линии в РФ, выпускающие сидры и пиво "Степан Разин", "Три медведя", "Охота" и др., работают штатно.

Гигиена и бытовая химия

Британская компания Unilever, которой принадлежат такие бренды как Dove, Rexona, "Чистая Линия", Axe, Domestos, Cif, сообщила о прекращении поставок продукции в Россию. При этом производства на территории России продолжат работу.

Аналогично решили поступить в Procter & Gamble (Fairy, Pampers, Oral-B, Braun и др.): там заявили, что их товары "базовой гигиены" останутся на российском рынке.

Автомобили

Audi, Honda, Skoda, Porsche, Jaguar Land Rover, Harley-Davidson прекратили поставки в РФ своих автомобилей и комплектующих.