Samsung возобновит работу в России в ближайшее время

Samsung возобновит работу в России в ближайшее время
Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Компания решает вопросы, связанные с логистикой

Компания Samsung скоро возобновит свою работу в России в обычном режиме. Об этом сообщили представители компании в субботу, 5 марта.

В комментарии РИА "Новости" они пояснили, что приостановка поставок продукции в РФ связана с трудностями в логистике, а не с политическими мотивами или санкциями.

"Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию",

– приводит "Прайм" слова представителя компании.  

При этом в Samsung подчеркнули, что заводы корпорации на территории РФ работают штатно. Сервисное обслуживание техники в РФ производится в полном объеме. Все приложения поддерживаются как раньше.

Ранее французский концерн Danone опроверг информацию об уходе с российского рынка.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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