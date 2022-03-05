Samsung возобновит работу в России в ближайшее время

Компания решает вопросы, связанные с логистикой

Компания Samsung скоро возобновит свою работу в России в обычном режиме. Об этом сообщили представители компании в субботу, 5 марта.

В комментарии РИА "Новости" они пояснили, что приостановка поставок продукции в РФ связана с трудностями в логистике, а не с политическими мотивами или санкциями.

"Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию",

– приводит "Прайм" слова представителя компании.



При этом в Samsung подчеркнули, что заводы корпорации на территории РФ работают штатно. Сервисное обслуживание техники в РФ производится в полном объеме. Все приложения поддерживаются как раньше.

Ранее французский концерн Danone опроверг информацию об уходе с российского рынка.