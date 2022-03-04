Иностранные производители не уведомляли о планах прекращения поставок в РФ

В России достаточно запасов лекарств, даже в условиях введенных странами Запада санкций против Москвы. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в пятницу, 4 марта.

По его словам, к настоящему моменту уже заключены контракты на поставку 85% годового объема лекарственных средств.

"По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение двух-трехлетних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов", – цитирует министра телеканал "360".

Мурашко подчеркнул, что зарубежные производители медпрепаратов не уведомляли российскую сторону о прекращении поставок в нашу страну. Более того, они подтвердили, что продолжат свою деятельность в РФ.

