Предприниматели попали под персональные санкции

После решения российского лидера Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса западные страны ввели против нашей страны ряд ограничений. Под персональные санкции попали, в том числе, представители отечественного бизнеса.

Власти Евросоюза приняли решение арестовывать имущество россиян, зарегистрированное в их странах. Как сообщает издание La Reppublica, под конфискацию в Италии попали сразу две яхты, принадлежащие российским предпринимателям.

По данным телеканала "360", речь идет о морских судах Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Арест имущества проходил в присутствии адвокатов россиян.

Ранее моряк из Украины чуть не затопил яхту главы "Рособоронэкспорта".