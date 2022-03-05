В Италии арестовали яхты российских бизнесменов

Предприниматели попали под персональные санкции

После решения российского лидера Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса западные страны ввели против нашей страны ряд ограничений. Под персональные санкции попали, в том числе, представители отечественного бизнеса.

Власти Евросоюза приняли решение арестовывать имущество россиян, зарегистрированное в их странах. Как сообщает издание La Reppublica, под конфискацию в Италии попали сразу две яхты, принадлежащие российским предпринимателям.

По данным телеканала "360", речь идет о морских судах Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Арест имущества проходил в присутствии адвокатов россиян.

Ранее моряк из Украины чуть не затопил яхту главы "Рособоронэкспорта".

Источник: La Repubblica ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей