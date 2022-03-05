Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций

Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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По каждому направлению организован отдельный штаб во главе с заместителями мэра

Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. Там не скрывают, что их цель – ослабить нашу экономику. Чтобы противостоять им, мэр Москвы Сергей Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций.

Задача нового органа – скоординировано вырабатывать решения и меры реагирования на возникающие трудности, оперативно рассматривать предложения по закупке определенных товаров, работ и услуг, изменению условий контрактов и договоров, пересмотру расходов по отраслям экономики и т.д.

"Первые задачи Комиссии – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан",

– подчеркнул Сергей Собянин. Он лично возглавит Комиссию. Его заместителями назначены заммэра по экономическим вопросам Владимир Ефимов и руководитель аппарата правительства Москвы, заммэра Наталья Сергунина.

По каждому направлению: ЖКХ, транспорт, торговля, культура, строительство, безопасность и др. – будут созданы Штабы. Это поможет быстро и эффективно реагировать на кризисные проявления.

"За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз",

– подчеркнул Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее столичный градоначальник заверил, что все городские программы будут реализованы.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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