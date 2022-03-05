Москва преодолеет кризисную ситуацию уже в этом году

Западные политики уверены, что смогут нанести серьезный ущерб российской экономике с помощью санкционного давления. Меж тем, экспертное сообщество придерживается иного мнения. Некоторые ее представители уверены, что наша страна преодолеет потенциальное кризисное состояние уже в этом году. Об этом пишет британское издание Financial Times.

По мнению экспертов, Москва будет делать основной упор на продажу энергоресурсов. За счет экспорта нефти и газа наша страна сможет восполнить экономические потери. Особенно этому поспособствует высокая стоимость углеводородов на европейском рынке.

Как отмечает издание URA.RU, последствия санкционного давления Запада Россия сможет преодолеть уже в этом году. Специалисты прогнозируют окончание кризиса через шесть, максимум девять месяцев. За это время наша страна заработает достаточно средств для компенсации ограничений, наложенных на золотовалютные резервы Центробанка.

По мнению специалистов, экономика России станет больше ориентироваться на внутренний рынок, а доходы от экспорта нефти и газа пойдут на импорт товаров для населения. Москва выстроит более тесные торговые отношения с Пекином, считают в издании. Это значит, что Запад не сможет добиться желаемой цели, а наша страна выйдет победителем из санкционной войны.

Ранее португальские аналитики обосновали слабость санкций тем, что Евросоюз находится в зависимости от России.