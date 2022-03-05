Заявления США о формировании глобальной коалиции против России оказались сильно преувеличены – NI

Половина мира не поддерживает усилия Запада против РФ

США не смогли сформировать глобальную коалицию против России. К такому выводу пришел американский эксперт в области обороны и международной политики Тед Карпентер после голосования в Генассамблее ООН по вопросу российской спецоперации на Украине.

На первый взгляд, статистика говорит в пользу Вашингтона: его призыв осудить действия Москвы 2 марта поддержала 141 страна, против проголосовали всего пять, среди которых и сама Россия. Но гораздо важнее, что 35 государств от голосования воздержались.

"Проще было бы проголосовать "за", ведь эта необязательная резолюция была просто символом, не требующим каких-либо действий со стороны членов ООН. И все же 35 стран отказались задобрить США",

– отмечает аналитик в статье для The National Interest. По его мнению, это означает, что, несмотря на давление, Вашингтону не удалось привлечь на свою сторону значительную часть мира – ведь на долю воздержавшихся стран, в число которых вошли Китай, Индия, африканские страны, приходится половина населения планеты.

Кроме того, США убедились, что рассчитывать на поддержку Китаем каких-либо антироссийских мер нереалистично, передает Общественная служба новостей. А без этого утверждения американцев о полной изоляции России являются ложью.

Ранее многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России. В пресс-релизах подчеркивается, что решение вызвано трудностями с логистикой, а не политическими соображениями, однако на Западе этот момент предпочитают "не замечать" и трактовать ситуацию, как расширение антироссийской коалиции.