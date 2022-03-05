Бизнесмен отказался выполнять предписание властей

В западных странах, кажется, от желания навредить России напрочь забыли про нормы демократии. К примеру, власти ряда государств требуют от частных сетевых провайдеров блокировать российские средства массовой информации, что, безусловно, является нарушением всех принципов свободы слова. Меж тем, далеко не все спешат выполнять предписания чиновников.

Так, американский предприниматель и инженер Илон Маск резко ответил на требование заблокировать российские СМИ. Он заявил о готовности защищать свободу слова.

Дело в том, что власти США потребовали от глобального интернет-провайдера Starlink отключить ряд отечественных информагентств, которые попали под западные санкции после начала спецоперации по защите независимых ДНР и ЛНР. Маск публично отказался выполнять требования "некоторых правительств", подчеркнув, что речь не идет об Украине. Об этом сообщает RT.

На запись бизнесмена в социальных сетях отреагировали многие пользователи. Один из читателей с украинским флагом в профиле заявил, мол, российские СМИ занимаются пропагандой, на что Маск ответил жестко и четко:

"Все источники новостей являются частично пропагандистскими, некоторые в большей степени, чем другие".



Соответсвующий скриншот опубликован в телеграмм-канале издания NEWS.ru.

Ранее эксперты британского издания Financial Times заявили, что Россия выйдет победителем из санкционной войны с Западом.