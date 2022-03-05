На международном рынке ожидается дефицит зерна и удобрений

Санкции, которые Запад во главе с США так увлеченно вводит против России, грозят реальным голодом населению стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом предупредил бывший управляющий директор Французского агентства развития (AFD) Дова Зера.

Он указал, что санкции против России на фоне кризиса на Украине уже нарушили поставки пшеницы на мировой рынок. Поскольку африканский и азиатский регион живет за счет импорта зерна, по ним этот дефицит ударит особенно сильно.

По итогам 2021 г. Россия занимала третье место в мире по производству пшеницы после Китая и Индии, Украина – седьмое. Сейчас на РФ наложили ограничения, а затягивание конфликта на Украине может сорвать там посевную. Добавим к этому плохие погодные условия в Латинской Америке, из-за чего там не стоит ожидать хорошего урожая в этом году, – и вот налицо все условия для дефицита и резкого роста цен на рынке зерновых, указывает аналитик.

По его прогнозу, азиатским странам может помочь Китай, Египет попросит помощи у США. Но другие страны Африки и бедные страны других регионов не смогут купить пшеницу по возросшим расценкам, а дотаций со стороны международных организаций им не хватало и раньше. По оценке специалистов ООН, 30 миллионов человек уже голодают.

"Ситуация в Африке уже критическая; она переживает один из самых серьезных продовольственных кризисов за последние десятилетия",

– передает французский портал Atlantico.

Как стало известно накануне, экспорт сельскохозяйственных удобрений из России тоже будет приостановлен. Минпромторг РФ рекомендовал предприятиям химической промышленности оставлять продукцию в стране, пока не стабилизируется ситуация с логистикой и международными платежами.

Учитывая, что Россия является крупнейшим экспортером в мире карбамида, аммиака, аммиачной селитры, третьим по величине экспортером калия и четвертым – фосфорных удобрений, ограничение экспорта из РФ приведет как минимум к двукратному увеличению мировых цен и значительному росту продовольственной инфляции в мире, приводит "Коммерсант" мнение эксперта "ВТБ Капитала" Елены Сахновой.

Ранее западные страны ввели санкции против белорусского производителя калийных удобрений.