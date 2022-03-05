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Французская компания Danone не останавливала свою деятельность в России и не планирует уходить с российского рынка. Об этом заявила директор по корпоративным отношениям компании в регионе Евгения Фалькова в субботу, 5 марта.
"Ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме",
– сообщила Фалькова в комментарии Агентству городских новостей "Москва".
Она подчеркнула, что главными приоритетами компании Danone в России являются безопасность людей и поддержание работы бизнеса.
Предприятия группы Danone производят молочную продукцию в РФ, в том числе детское питание "Тёма" и "Растишка".
Ритейлер Metro тоже опроверг фейковые сообщения о прекращении работы в РФ. В компании отметили, что российское подразделение функционирует стабильно, перебоев с поставками нет, полки не опустели.
"Компания продолжит вести бизнес в России и поддерживать наших клиентов, в том числе и компании малого и среднего бизнеса",
– заверили в компании в беседе с "Интерфаксом".
Ранее нидерландский концерн Heineken сообщил, что приостанавливает экспорт своего пива в Россию. При этом его заводы в РФ продолжат работать и выпускать продукцию без сбоев.
Пока проект находится на стадии обсуждения