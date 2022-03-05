Danone и Metro опровергли слухи об уходе с российского рынка

Danone и Metro опровергли слухи об уходе с российского рынка
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Компании продолжают работать в России в штатном режиме

Французская компания Danone не останавливала свою деятельность в России и не планирует уходить с российского рынка. Об этом заявила директор по корпоративным отношениям компании в регионе Евгения Фалькова в субботу, 5 марта.

"Ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме",

– сообщила Фалькова в комментарии Агентству городских новостей "Москва".

Она подчеркнула, что главными приоритетами компании Danone в России являются безопасность людей и поддержание работы бизнеса.

Предприятия группы Danone производят молочную продукцию в РФ, в том числе детское питание "Тёма" и "Растишка".

Ритейлер Metro тоже опроверг фейковые сообщения о прекращении работы в РФ. В компании отметили, что российское подразделение функционирует стабильно, перебоев с поставками нет, полки не опустели.

"Компания продолжит вести бизнес в России и поддерживать наших клиентов, в том числе и компании малого и среднего бизнеса",

заверили в компании в беседе с "Интерфаксом".  

Ранее нидерландский концерн Heineken сообщил, что приостанавливает экспорт своего пива в Россию. При этом его заводы в РФ продолжат работать и выпускать продукцию без сбоев.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Отменят уголовное наказание: Россия придумала новый план против западных компаний

Пока проект находится на стадии обсуждения

Германия планирует спихнуть Украине вышедшее из строя вооружение - Der Spiegel

Берлин хочет передать Киеву ПЗРК "Стрела"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей