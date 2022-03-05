Рим изымает имущество у россиян со сверхдоходами

Правоохранительные органы Италии наложили арест на недвижимость российского телеведущего Владимира Соловьева. Аналогичные меры введены в отношении имущества олигарха Алишера Усманова. Оба оказались фигурантами санкционных списков Европейского союза в связи с проведением спецоперации вооруженных сил России на Украине.

Как отмечает источник, финансовая гвардия Италии, подотчетная Министерству экономики республики, арестовала две виллы ведущего телеканала "Россия 1". У Усманова также изъяли недвижимое имущество – виллу на острове Сардиния.

"Две виллы общей стоимостью в восемь миллионов евро на озере Комо на имя Владимира Соловьева в настоящее время под заморозкой. Операция проведена сотрудниками спецподразделения в рамках санкционных мер, введеных Министерством экономики для граждан России со сверхдоходами", – говорится в сообщении La Repubblica.

Cам российский телеведущий не так давно сокрушался в эфире одной из своих телепередач, что приобрел недвижимость и крупно в нее вложился, заплатил огромные налоги, а теперь столкнулся с риском потерять все приобретенное.

Итальянские силовые структуры, подотчетные финансовому блоку правительства, заморозили недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова – финансовая гвардия заморозила его виллу на Сардинии. Примерная стоимость недвижимости составляет шестнадцать миллионов евро.

Подобные меры правоохранительные органы приняли и в отношении имущества миллиардеров Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и экс-депутата Государственной думы Олега Савченко – у него также наложили арест на виллу.

Все операции с изъятием недвижимости известных россиян в Италии проводятся в рамках "процедуры конфискации имущества олигархов", объявленной главой министерства иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.