Ценовые шоки почувствуют страны по всей планете

Введенные странами Запада так называемые "адские" санкции против России из-за проводимой Москвой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины оказывают существенное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков. Об этом заявил Международный валютный фонд.

Организация накануне, 4 марта, провела заседание своего Исполнительного совета по ситуации вокруг Незалежной и рестрикций в отношении РФ. В МВФ отметили, что прогнозировать будущее сейчас чрезвычайно затруднительно.



"Экономические последствия уже очень серьезны... Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19", – говорится в релизе фонда.

По мнению экспертов МВФ, ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким уровнем достатка, значительная доля которого тратится на продукты питания и топливо.

"Санкции против России тоже оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными перетоками на другие страны", – утверждают в организации.

Фонд предупреждает, больше всего опасность грозит тем странам, которые в экономическом смысле тесно связаны с Россией или Украиной.

Ранее бывший управляющий директор Французского агентства развития (AFD) Дова Зера заявил, что обильно вводимые Западом рестрикции в отношении РФ угрожают реальным голодом населению стран Азии, Африки и Латинской Америки.

