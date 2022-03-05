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Введенные странами Запада так называемые "адские" санкции против России из-за проводимой Москвой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины оказывают существенное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков. Об этом заявил Международный валютный фонд.
Организация накануне, 4 марта,
провела заседание своего Исполнительного совета по ситуации вокруг Незалежной и рестрикций в отношении РФ. В МВФ отметили, что прогнозировать будущее сейчас чрезвычайно затруднительно.
"Экономические последствия уже очень серьезны... Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19", – говорится в релизе фонда.
По мнению экспертов МВФ, ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким уровнем достатка, значительная доля которого тратится на продукты питания и топливо.
"Санкции против России тоже оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными перетоками на другие страны", – утверждают в организации.
Фонд предупреждает, больше всего опасность грозит тем странам, которые в экономическом смысле тесно связаны с Россией или Украиной.
Ранее
бывший управляющий директор Французского
агентства развития (AFD) Дова Зера заявил, что обильно вводимые Западом рестрикции в отношении РФ угрожают реальным голодом населению стран Азии, Африки и Латинской
Америки.
Пока проект находится на стадии обсуждения