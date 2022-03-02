Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
840 новости
Крупнейшая американская корпорация Apple приняла решение приостановить продажи своих гаджетов на территории Российской Федерации.
Как отмечает телеканал RT, соответствующее уведомление появляется при попытке оформить онлайн-покупку на официальном сайте производителя новомодных гаджетов.
Более того, американский гигант принял решение полностью закрыть экспорт своей техники в нашу страну, добавляет телеканал "360".
Таким образом, желающие приобрести iPhone, iPad, MacBook или другую технику столкнулись с серьезными трудностями.
В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций
Вашингтон сделал из Киева врага Москвы