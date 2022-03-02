Жители нашей страны столкнулись с трудностями при желании обзавестись новомодным смартфоном

Крупнейшая американская корпорация Apple приняла решение приостановить продажи своих гаджетов на территории Российской Федерации.



Как отмечает телеканал RT, соответствующее уведомление появляется при попытке оформить онлайн-покупку на официальном сайте производителя новомодных гаджетов.

Более того, американский гигант принял решение полностью закрыть экспорт своей техники в нашу страну, добавляет телеканал "360".

Таким образом, желающие приобрести iPhone, iPad, MacBook или другую технику столкнулись с серьезными трудностями.