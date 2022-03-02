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Американский главнокомандующий Джо Байден решил пойти на довольно жесткий шаг по отношению к нашей стране. Сегодня, 2 марта, стало известно, что хозяин Белого дома решил полностью закрыть воздушные коридоры Соединенных Штатов Америки для всех самолетов РФ.
Главнокомандующий США торжественно объявил, что присоединяется к европейским союзникам и закрывает небо для России, отмечает телеканал "360".
Как добавляет интернет-издание "МИР24", такое заявление Джо Байден озвучил в своей речи перед американскими конгрессменами.
Напомним, ранее Российская Федерация объявила о закрытии воздушных коридоров для нескольких десятков стран.
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