Мировые СМИ предупреждают читателей о скорых экономических проблемах в их странах

Меры, которые США и их союзники предпринимают против России, беспрецедентны. Однако их негативное влияние отразится не только на экономике РФ, но и на странах Запада. Таков общий посыл передовиц ведущих англоязычных СМИ.

По мнению обозревателей Financial Times, западные санкции окажут "огромное давление" на экономику России. Но они не остановят военную операцию на Украине. Кроме того, они еще яснее показали, насколько Европа зависит от поставок нефти и газа из России – платежи в этой сфере никто не рискнул заблокировать.

В Wall Street Journal также обратили внимание, что от SWIFT отключили только семь российских банков. Это свидетельствует о том, что на Западе хоть и стремятся "сделать России больно", но не планируют полностью уничтожить ее финансовую систему, передает РИА "Новости".

Washington Post приводит мнение американского профессора Шехерезады Рехман о том, что антироссийские санкции обернутся ростом цен в США, дефицитом и проблемами для ключевых секторов экономики.

Европу объявленные антироссийские шаги приведут к "исторической рецессии", предупредил вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен. Самым ошибочным решением он считает блокирование "Северного потока-2", поскольку заявления США о замещении российского газа на рынке Европы являются пропагандистскими и невыполнимыми.

Комментарии, что руководство России "откусило больше, чем может прожевать" и что с операцией РФ на Украине оно просчиталось, - это просто попытки выдать желаемое за действительное, пишет Telegraph. По оценке ее экспертов, санкции сильно ударят по экономике РФ, "но не поставят ее на колени", при этом "нанесут ужасный вред" тем, кто их объявил.

Накануне президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом, заявил, что он много месяцев работал с союзниками, чтобы оставить Россию в изоляции, и теперь это случилось.