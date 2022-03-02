Россияне заперты в аэропортах: как проходит эвакуация из Европы

Россияне заперты в аэропортах: как проходит эвакуация из Европы
Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Некоторым гражданам требуется пять пересадок, а кто-то и вовсе не может достать билеты на Родину

Западные поборники демократии довольно негативно восприняли абсолютно демократическое решение российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. После начала спецоперации по защите их суверенитета США, Великобритания, Канада и Евросоюз начали оказывать давление на нашу страну.

Из-за санкций западных стран россияне столкнулись с логистическими трудностями. Небо Европы сейчас закрыто для Москвы. Кремль принимает ответные шаги по отношению к Брюсселю, однако жертвами политических игр ЕС стали обычные люди. Многие из них застряли в зарубежных аэропортах и пытаются экстренно эвакуироваться на родину.

Напомним, что самолетам под российским флагом на данный момент запрещено входить в воздушное пространство не только Евросоюза, но и Великобритании, Канады и США.

В силу недальновидности Запада в аэропорту Парижа застряли российские школьники вместе с учителями – их рейс отменен. Проблема усиливается тем, что один из взрослых страдает сахарным диабетом, еще один ребенок – инвалид.

С трудностями столкнулась также российская семья с грудным ребенком. Они не могут вернуться из Италии. Граждане отметили, что невозможно найти никакие билеты, при этом сотрудники российского консульства оказывают им всевозможную помощь.

23-летняя Анастасия не может вернуться в Россию из испанской Барселоны. Девушка подчеркнула, что рассматривает различные маршруты, однако опасается застрять в Турции при транзите. Она также обратила внимание на то, как подскочила стоимость доступных билетов.

Заложниками западных ограничений оказались сотрудники "Школа современной пьесы". Артисты не могут вернуться с гастролей. Они подчеркнули, что для перелета из Испании в Россию необходимо совершить пять пересадок.

Важно отметить, что в Российском союзе туриндустрии заверили граждан, что все нуждающиеся будут эвакуированы из Европы. Сейчас операторы рассматривают варианты транзита через страны азиатского региона.

Ранее из-за санкций западные артисты начали отменять свои выступления в России. Организаторы концертов сталкиваются с трудностями при организации продажи билетов.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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