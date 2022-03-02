Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
840 новости
Сегодня, 2 марта, Европейский союз выполнял свои давние угрозы по отключению нескольких российских кредитных организаций от международной платежной системы SWIFT.
Так, под удар европейской санкционной дубины попали такие крупнейшие банки нашей страны, как ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", а также ВЭБ.РФ.
Напомним, профильные эксперты не раз подчеркивали, что такие действия Европейского союза практически никак не скажутся на жизни обычных россиян. Все банковские операции на территории нашей страны будут доступны.
В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций
Вашингтон сделал из Киева врага Москвы