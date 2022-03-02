Ряд российских банков отключают от SWIFT

продолжениеЕвросоюз запретил передавать в Россию бумажные евро
Давно звучавшие угрозы реализованы

Сегодня, 2 марта, Европейский союз выполнял свои давние угрозы по отключению нескольких российских кредитных организаций от международной платежной системы SWIFT.

Так, под удар европейской санкционной дубины попали такие крупнейшие банки нашей страны, как ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", а также ВЭБ.РФ.

Напомним, профильные эксперты не раз подчеркивали, что такие действия Европейского союза практически никак не скажутся на жизни обычных россиян. Все банковские операции на территории нашей страны будут доступны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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