Евросоюз запретил передавать в Россию бумажные евро

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В Россию запрещается ввозить банкноты евро. Такое решение озвучили 2 марта в Брюсселе.
Ограничение касается всех видов операций с единой европейской валютой и всех лиц, как юридических, так и физических.
"Запрещается продавать, поставлять, экспортировать банкноты евро в Россию",
– передает РИА "Новости". Но есть исключение. Отмечается, что запрет не должен распространяться на граждан, которые едут в Россию с туристическими целями.
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