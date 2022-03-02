Евросоюз запретил передавать в Россию бумажные евро

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Европа хочет лишить россиян наличной валюты

В Россию запрещается ввозить банкноты евро. Такое решение озвучили 2 марта в Брюсселе.

Ограничение касается всех видов операций с единой европейской валютой и всех лиц, как юридических, так и физических.

"Запрещается продавать, поставлять, экспортировать  банкноты евро в Россию",

– передает РИА "Новости". Но есть исключение. Отмечается, что запрет не должен распространяться на граждан, которые едут в Россию с туристическими целями.

Ранее в ЕС ввели санкции в отношении Центробанка РФ и ряда коммерческих банков. Москва объявила ответные меры.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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