Евросоюз запретил передавать в Россию бумажные евро

Европа хочет лишить россиян наличной валюты

В Россию запрещается ввозить банкноты евро. Такое решение озвучили 2 марта в Брюсселе.

Ограничение касается всех видов операций с единой европейской валютой и всех лиц, как юридических, так и физических.

"Запрещается продавать, поставлять, экспортировать банкноты евро в Россию",

– передает РИА "Новости". Но есть исключение. Отмечается, что запрет не должен распространяться на граждан, которые едут в Россию с туристическими целями.

Ранее в ЕС ввели санкции в отношении Центробанка РФ и ряда коммерческих банков. Москва объявила ответные меры.