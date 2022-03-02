Евросоюз хочет закрыть свои порты для российских судов

Евросоюз хочет закрыть свои порты для российских судов
Фото: pixabay.com
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Брюссель собрался пойти по пути Лондона, который запретил вхождение наших кораблей еще с 28 февраля

Коллективный Брюссель продолжает собирать "пакеты в пакеты" новые санкции в отношении России. Теперь евросоюзовцы запланировали запретить российским и связанным с РФ судам заходить в морские порты Старого света. Об этом сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис в среду, 2 марта.

"Я говорил об этом с польским коллегой, (это) согласуется с Латвией, решения готовятся на уровне ЕС", – цитирует "Интерфакс" литовца.

По его словам, правительство может узаконить запрет для вхождения российских судов в Клайпедский порт уже в ближайшее время. При этом он добавил, решение вступит в силу не сразу, поскольку судам необходимо представить какой-то срок на подготовку.

Закрытие морских гаваней дало бы больший эффект, если бы это была общая позиция Евросоюза, уверен глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, в Латвии и Эстонии также готовят свои решения по данному вопросу.

"Вполне вероятно, что может быть и общее закрытие портов всей Европы", - сказал Ландсбергис.

По данным Минтранса республики, в январе и феврале 2022 г. в Клайпедский порт с различными грузами зашло около 20 судов под флагом РФ.

Напомним, ранее Минтранс Соединенного Королевства уведомил, что "не считает приемлемым, чтобы российские суда продолжали заходить в британские порты" с 28 февраля.

По тропе Лондона решили пойти и евродепутаты. О том, что они тоже задумали не пускать в свои порты российские суда, стало известно еще накануне. Соответствующую инициативу они одобрили в резолюции ЕП по новым санкциям. В документе парламентарии призвали ограничить импорт нефти и газа из России и закрыть все порты для наших кораблей, передает "Газета.ру".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Настоящий ОДЕССИТ
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